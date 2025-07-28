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28 июля 2025 в 17:46

Сытный салат «Грибная поляна»: слоеная вкуснятина с лесными грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный салат «Грибная поляна» — это восхитительная гармония землистых лесных ароматов и нежных сливочных нот. Каждый слой дарит свой вкус: маринованные грибы с пикантной кислинкой, нежный картофель, хрустящие соленые огурцы и воздушный сырный слой.

Для приготовления выложите слоями: 300 г отварного картофеля (натертого на терке + майонез), 200 г маринованных лесных грибов (лучше белых или подберезовиков), 2 натертых соленых огурца, 300 г обжаренного куриного филе, 4 натертых яйца (каждый слой промазывайте майонезом). Верхний слой — смесь 200 г тертого сыра и 3 ст. л. майонеза.

Украсьте зеленью и грибами, создавая «полянку». Дайте салату пропитаться 4–6 часов в холодильнике. Эта слоеная сытная вкуснятина с лесными грибами станет звездой любого застолья!

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грибы
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
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