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12 июля 2025 в 15:45

Кабачковый салат на зиму по-быстрому: можно язык проглотить, как это вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат из кабачков на зиму получается хрустящим, с пикантным томатно-чесночным вкусом и легкой кислинкой. Можно язык проглотить, как это вкусно, а готовится по-быстрому!

Рецепт: нарежьте 2 кг молодых кабачков кружочками, 3 болгарских перца — соломкой, 2 моркови — на терке. Обжарьте овощи на растительном масле 10 минут. Добавьте 500 г томатной пасты, 100 мл уксуса 9%, 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 5 измельченных зубчиков чеснока и специи (лавровый лист, перец горошком). Тушите 15 минут, разложите по стерильным банкам, закатайте.

Салат сочетает нежность кабачков, сладость моркови и остроту чеснока. Подавайте к мясу или как самостоятельную закуску — банки не придется хранить долго, этот салат все уплетают за обе щеки! Если хотите, чтобы салат был хрустящим, используйте кабачки с плотной мякотью и не переваривайте.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый рулет с сырно-чесночной начинкой.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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