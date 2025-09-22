В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД Россия призвала европейские страны вернуться к переговорам по иранской сделке

Россия призывает европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отказаться от эскалации и вернуться к переговорному процессу, сообщается в заявлении МИД РФ. Данная позиция была озвучена по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова с дипломатами Великобритании, Франции и Германии.

В ведомстве подчеркнули, что переговоры являются единственным путем для устранения необоснованных подозрений в отношении иранской мирной ядерной программы. Российская сторона настаивает на соблюдении международного права и учете законных интересов Тегерана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Европейским странам — участницам СВПД адресован настоятельный призыв прекратить провокации, отказаться от своего эскалационного курса и вернуться на путь переговоров, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения и предубеждения вокруг иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете законных интересов Ирана в связи с ДНЯО, — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг слухи о переговорах по ядерной сделке со специальным представителем администрации США Стивом Уиткоффом. Он уточнил, что страны общаются напрямую или через посредников, когда это необходимо.

Прежде военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых.