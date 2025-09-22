Япония передумала забирать у Сахалина подаренный макет «Золотого павильона»

Генконсульство Японии в Южно-Сахалинске сообщило об отказе от намерений забирать обратно макет «Кинкаку-дзи — Золотой павильон». Он был подарен Сахалинской области и более 20 лет хранился в областной научной библиотеке, передает РБК.

Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Ёкота Кэиити заявил, что макет храма «Кинкакудзи» без изменений продолжает быть частью экспозиции в Сахалинской областной библиотеке, — говорится в сообщении.

Макет был передан библиотеке в качестве «символа дружбы» в 2001 году при открытии Японского информационного центра на Сахалине и стал частью экспозиции Центра международного сотрудничества.

Ранее политолог Юрий Светов назвал требование Японии вернуть подаренный «Кинкаку-дзи — Золотой павильон» «поведением обиженного ребенка». По его словам, такие шаги можно объяснить только глупостью.

До этого посольству Японии в Москве было направлено официальное представление в связи с запросом о возврате экспоната. В российском дипведомстве выразили удивление таким странным требованием.