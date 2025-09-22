«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 13:28

Япония передумала забирать у Сахалина подаренный макет «Золотого павильона»

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Генконсульство Японии в Южно-Сахалинске сообщило об отказе от намерений забирать обратно макет «Кинкаку-дзи — Золотой павильон». Он был подарен Сахалинской области и более 20 лет хранился в областной научной библиотеке, передает РБК.

Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Ёкота Кэиити заявил, что макет храма «Кинкакудзи» без изменений продолжает быть частью экспозиции в Сахалинской областной библиотеке, — говорится в сообщении.

Макет был передан библиотеке в качестве «символа дружбы» в 2001 году при открытии Японского информационного центра на Сахалине и стал частью экспозиции Центра международного сотрудничества.

Ранее политолог Юрий Светов назвал требование Японии вернуть подаренный «Кинкаку-дзи — Золотой павильон» «поведением обиженного ребенка». По его словам, такие шаги можно объяснить только глупостью.

До этого посольству Японии в Москве было направлено официальное представление в связи с запросом о возврате экспоната. В российском дипведомстве выразили удивление таким странным требованием.

Япония
Сахалин
МИД РФ
Южно-Сахалинск
Россия
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рудковская назвала своих фаворитов «Интервидения»
«Ее может задевать»: психолог назвала причину обиды Пугачевой на Россию
В Лондоне ответили на планы Израиля по аннексии Западного берега
Ушла из жизни младшая дочь известного советского писателя
В России рухнули акции одной из крупнейших компаний по продаже электроники
Уникальная операция спасла ребенка с редкой деформацией груди
Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о жене Товстика
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.