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31 июля 2025 в 19:47

Попросивших вернуть подаренный «Золотой павильон» японцев сравнили с детьми

Политолог Светов: запрос Японии вернуть экспонат напоминает детский сад

Храм Кинкаку-дзи Храм Кинкаку-дзи Фото: Jeremy Hoare/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Требование Японии вернуть подаренный в 2001 году макет «Кинкакудзи — Золотой павильон» напоминает поведение обиженного ребенка, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, такие шаги можно объяснить только глупостью.

Глупостью (обусловлен запрос. — NEWS.ru). Других объяснений нет. Есть давняя шутка, что в детском садике поссорились дети, и один другому говорит: «Отдавай мои куклы и тряпки, я с тобой больше не играю». Поведение японцев точно так же выглядит. Четверть века спустя вдруг они решили, что зря сделали этот подарок, поэтому требуют его назад, — ответил Светов.

Политолог отметил, что действия современных зарубежных политиков уже никого не удивляют. Он выразил надежду, что подаренный экспонат останется в научной библиотеке Сахалина.

Уже перестаешь удивляться, каких еще глупых выходок можно ожидать от современных политиков. Требование японцев в этом ряду. Я надеюсь, что мы просто проигнорируем это требование, и как в Сахалине в библиотеке экспонируется этот «Золотой павильон», так он там и останется, — заключил Светов.

Ранее в МИД РФ сообщили, что посольству Японии в Москве в связи с инцидентом, связанным с запросом о возврате экспоната, было направлено официальное представление. Поводом для этого стала просьба генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Японская сторона потребовала возврата макета «Кинкакудзи — Золотой павильон», который с 2001 года выставлялся в областной научной библиотеке.

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Софья Якимова
С. Якимова
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