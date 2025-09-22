«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 15:00

Пропорции для идеальных блинов: сделайте так и этот рецепт станет любимым

Пропорции для идеальных блинов: сделайте так и этот рецепт станет любимым! Эти блины — настоящий праздник вкуса! Благодаря кипятку и крахмалу они получаются тонкими, эластичными и с красивыми кружевными краями. Идеально подходят для сладких начинок, икры или просто со сметаной.

Ингредиенты (на 12-15 блинов)

  • Молоко — 500 мл
  • Мука пшеничная — 320 г (2 стакана)
  • Яйца — 4 шт.
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
  • Вода кипящая — 250 мл
  • Соль — щепотка
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до пены. Влейте молоко и масло, продолжая взбивать. Тонкой струйкой введите кипяток, сразу размешивая. Добавьте крахмал, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, избегая комков.
  2. Дайте тесту постоять 15 минут. Разогрейте сковороду, смажьте маслом перед первым блином. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны. Подавайте с вареньем, сметаной или красной икрой!

Ранее мы готовили быстрый «Бухлаваш» — идеальная закуска ко всему! Хоть к пиву, хоть к борщу.

