Пропорции для идеальных блинов: сделайте так и этот рецепт станет любимым! Эти блины — настоящий праздник вкуса! Благодаря кипятку и крахмалу они получаются тонкими, эластичными и с красивыми кружевными краями. Идеально подходят для сладких начинок, икры или просто со сметаной.
Ингредиенты (на 12-15 блинов)
- Молоко — 500 мл
- Мука пшеничная — 320 г (2 стакана)
- Яйца — 4 шт.
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
- Вода кипящая — 250 мл
- Соль — щепотка
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до пены. Влейте молоко и масло, продолжая взбивать. Тонкой струйкой введите кипяток, сразу размешивая. Добавьте крахмал, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, избегая комков.
- Дайте тесту постоять 15 минут. Разогрейте сковороду, смажьте маслом перед первым блином. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны. Подавайте с вареньем, сметаной или красной икрой!
