Россиянам раскрыли, как выйти из сонного паралича Сомнолог Бузунов посоветовал двигать глазами для выхода из сонного паралича

Избавиться от сонного паралича помогут движение глазами и подмигивание, заявил сомнолог Роман Бузунов. По его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, чтобы снизить вероятность такой ситуации, нужно поддерживать стабильный режим и нормально досыпать.

Единственное, что в этом состоянии у нас сохраняется, это двигательная активность глаз. То есть мы можем двигать глазами. Соответственно, можно вертеть глазами туда-сюда, попытаться моргнуть, прищуриться, подключать мимику, кривить рожицы. <…> И тогда паралич проходит быстрее, — указал сомнолог.

Ранее Бузунов заявил, что двухфазный сон не навредит здоровью, если в сумме количество часов сна составит около восьми. По его словам, такая практика сна была крайне распространена в Средневековье. При этом современным людям рекомендуется не прерывать сон, указал специалист.