Раскрыта главная тема разговора принца Гарри с Карлом III

The Times: Карл III отказал Гарри в частичном возвращении в королевскую семью

Принц Гарри Принц Гарри Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Король Великобритании Карл III на встрече с принцем Гарри отверг его идею «частичного» возвращения в королевскую семью. Монарх заявил, что нельзя быть ее членом «на полставки», сообщает The Times.

Принц Гарри 10 сентября встретился с Карлом III впервые за 19 месяцев. Они увиделись в Вестминстерской резиденции Кларенс-хаус. Встреча продлилась 54 минуты. Главной темой беседы стало «частичное» возвращение принца в королевскую семью. Герцог Сассекский изъявил желание участвовать в мероприятиях родственников иногда, но жить в США. Король выступил против предложения сына.

Король абсолютно ясно дал понять, что поддерживает решение своей матери о том, что не может быть «полуприсутствия-полуотсутствия» публичной роли для членов семьи, — сказал инсайдер.

Ранее стало известно, что Карл III прибыл в Лондон из графства Абердиншир, где лечился от рака, в предпоследний день поездки принца Гарри в Великобританию. В тот же день Гарри возложил цветы и венок в память о королеве Елизавете II в Виндзорском замке. После этого он в качестве покровителя организации посетил церемонию вручения премии WellChild Awards в Лондоне.

принц Гарри
Карл III
Великобритания
королевская семья
