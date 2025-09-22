Ракетный комплекс «Орешник» быстро приведет в чувства бойцов Вооруженных сил Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он выразил уверенность в том, что интенсивные удары по объектам ВСУ заставят Киев чаще задумываться о мире.

«Орешник» приводит в чувства бойцов ВСУ, а особенно режим Зеленского, достаточно быстро. Если показательно наказывать этих чертей на регулярной основе с помощью «Орешника» и других видов вооружения, то нет сомнений, что это заставит Зеленского почаще задумываться о мире. Он будет чувствовать, что рано или поздно получит новыми видами нашего вооружения, — высказался Рогов.

Он подчеркнул, что Украина после каждой провокации и ударов по мирным жителям выставляет себя жертвой, а не преступником. По мнению члена Общественной палаты, российской армии необходимо повышать интенсивность ударов по военным объектам Украины.

После очередного военного преступления, убийства мирных людей, ударов по той же туристической и курортной инфраструктуре, когда Украине что-то прилетает, они всегда кричат, что они жертва, а не наказанный преступник. Мое глубокое убеждение, что интенсивность ударов по военным объектам необходимо повышать для того, чтобы власти Украины понимали, что у них земля горит под ногами, — заключил Рогов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что мощный удар по украинским заводам, где производят беспилотники, спасет Россию от атак ВСУ. Он отметил, что такие производственные мощности рассредоточены по всей Украине.