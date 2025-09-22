«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:52

Рогов призвал показательно наказать Украину после атаки на Крым

Член ОП Рогов призвал привести в чувства бойцов ВСУ ударом «Орешника»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Ракетный комплекс «Орешник» быстро приведет в чувства бойцов Вооруженных сил Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он выразил уверенность в том, что интенсивные удары по объектам ВСУ заставят Киев чаще задумываться о мире.

«Орешник» приводит в чувства бойцов ВСУ, а особенно режим Зеленского, достаточно быстро. Если показательно наказывать этих чертей на регулярной основе с помощью «Орешника» и других видов вооружения, то нет сомнений, что это заставит Зеленского почаще задумываться о мире. Он будет чувствовать, что рано или поздно получит новыми видами нашего вооружения, — высказался Рогов.

Он подчеркнул, что Украина после каждой провокации и ударов по мирным жителям выставляет себя жертвой, а не преступником. По мнению члена Общественной палаты, российской армии необходимо повышать интенсивность ударов по военным объектам Украины.

После очередного военного преступления, убийства мирных людей, ударов по той же туристической и курортной инфраструктуре, когда Украине что-то прилетает, они всегда кричат, что они жертва, а не наказанный преступник. Мое глубокое убеждение, что интенсивность ударов по военным объектам необходимо повышать для того, чтобы власти Украины понимали, что у них земля горит под ногами, — заключил Рогов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что мощный удар по украинским заводам, где производят беспилотники, спасет Россию от атак ВСУ. Он отметил, что такие производственные мощности рассредоточены по всей Украине.

ВСУ
ракета «Орешник»
атаки
СВО
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
В Раде раскритиковали назначение Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
«Жизненно необходимо»: в РФ объяснили наращивание производства ракет С-400
В Госдуме предупредили США о цене малейшего обмана по ДСНВ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.