Блины из муки больше не готовлю — вот рецепт балдежного десерта: семья просто обожает

Рисовые блинчики с творогом — это легкий и нежный десерт, который понравится и детям, и взрослым. Блины получаются воздушными, а начинка из творога делает их сытными и вкусными. При этом готовятся они быстро, а ингредиенты просты и доступны.

Для приготовления на 3 блинчика понадобится 1 яйцо, 1 столовая ложка рисовой муки, 100 мл молока, 120 г творога и сахар по вкусу. Яйцо тщательно взбивают, добавляют муку и молоко, перемешивают до исчезновения комочков. На антипригарной сковороде обжаривают блинчики до золотистой корочки. Для начинки творог смешивают с сахаром, наполняют блинчики и аккуратно сворачивают. По желанию украшают орешками или сухофруктами. В итоге получаются мягкие, нежные и ароматные десертные блинчики, которые идеально подойдут к завтраку или к семейному чаепитию.

