В Полтаве демонтировали вертолет Ми-2, установленный на постаменте вместо Петра I, сообщает украинское издание «Страна.ua». Так, 18-я бригада армейской авиации уточнила: техника простояла на новом месте всего сутки, указано в материале.

Военнослужащие рассказали, что вертолет установили на постаменте временно в честь 10-летия бригады. Ми-2 пробыл там 24 часа, и вечером 18 сентября его убрали. При этом издание «Общественное» писало, что некоторые жители города опасались: ВС РФ могут посчитать вертолет боевой техникой.

Ранее стало известно, что в центре Полтавы на месте, где ранее располагался памятник Петру I, разместили вертолет Ми-2. Эта временная инсталляция появилась на участке, исторически связанном с пребыванием российского императора после Полтавской битвы 1709 года. Демонтаж монумента был осуществлен в конце мая, после чего его планировали передать в фонды музея «Поле Полтавской битвы».

До этого украинские власти официально изъяли у канонической Украинской православной церкви три старинных храма в Черкасской области. Решение о переходе религиозных объектов в государственную собственность было принято в судебном порядке.