Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за фотографии с флагом

В Перу у пловца Мордовцева попытались отобрать флаг Псковской области

Пятикратный чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев заявил в своем Telegram-канале, что его выгнали с Мачу-Пикчу в Перу. По словам спортсмена, он хотел сфотографироваться на фоне гор с флагом Псковской области, но местные охранники не позволили ему этого.

Мордовцев рассказал, что его команда три дня добиралась до Мачу-Пикчу. По традиции предполагалось сделать фото с флагом родного региона и таким образом передать «привет» близким. Мужчина делал так во всех 38 странах, которые посетил в рамках кругосветного путешествия.

Но вместо радости встречи с легендарным Мачу-Пикчу — на нас налетела охрана. У меня отобрали телефон, заставили удалить фото и видео, а заодно пригрозили полицией, — отметил пловец.

Мордовцев пытался объяснить охране, что держал в руках флаг родного региона. Также он показал им свою страницу на «Википедии» и кадры из других стран, но все оказалось бесполезно. Однако впоследствии россиянину удалось восстановить снятое на фоне гор видео.

Ранее французского велопутешественника Софиана Сехили задержали во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы. Отмечается, что он пытался пересечь два контрольно-пропускных пункта, расположенных в 200 километрах друг от друга. Сейчас иностранец находится в СИЗО Уссурийска.
