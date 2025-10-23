Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира

Победа российской гимнастки Ангелины Мельниковой, которая во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира, является заслуженной, заявила NEWS.ru двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Алия Мустафина. По ее словам, спортсменка мечтала об этом титуле и сделала все, чтобы его получить.
Ну, во-первых, я ее хочу поздравить. Она к этому шла и об этом очень мечтала. Ангелина получила свое заслуженное место. Она большая молодец. В тренировках она работает достаточно целенаправленно, упертая, прекрасно знает свои задачи и на 100% старается их выполнять, — сказала Мустафина.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что победа Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте показала готовность России вернуться на международную арену. По его словам, различные провокации Украины в отношении РФ не смогут внести раздор в спортивный мир. Он подчеркнул, что российские спортсмены готовы показывать самые высокие результаты на международных соревнованиях.
До этого стало известно, что Мельникова одержала победу в личном многоборье на проходящем в Джакарте чемпионате мира, повторив свое достижение 2021 года. Общий результат гимнастки по сумме всех видов программы составил 55,066 балла.