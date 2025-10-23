Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира Гимнастка Мустафина назвала победу Мельниковой на чемпионате мира заслуженной

Победа российской гимнастки Ангелины Мельниковой, которая во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира, является заслуженной, заявила NEWS.ru двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Алия Мустафина. По ее словам, спортсменка мечтала об этом титуле и сделала все, чтобы его получить.

Ну, во-первых, я ее хочу поздравить. Она к этому шла и об этом очень мечтала. Ангелина получила свое заслуженное место. Она большая молодец. В тренировках она работает достаточно целенаправленно, упертая, прекрасно знает свои задачи и на 100% старается их выполнять, — сказала Мустафина.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что победа Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте показала готовность России вернуться на международную арену. По его словам, различные провокации Украины в отношении РФ не смогут внести раздор в спортивный мир. Он подчеркнул, что российские спортсмены готовы показывать самые высокие результаты на международных соревнованиях.

До этого стало известно, что Мельникова одержала победу в личном многоборье на проходящем в Джакарте чемпионате мира, повторив свое достижение 2021 года. Общий результат гимнастки по сумме всех видов программы составил 55,066 балла.