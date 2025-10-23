Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:23

Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира

Гимнастка Мустафина назвала победу Мельниковой на чемпионате мира заслуженной

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Победа российской гимнастки Ангелины Мельниковой, которая во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира, является заслуженной, заявила NEWS.ru двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Алия Мустафина. По ее словам, спортсменка мечтала об этом титуле и сделала все, чтобы его получить.

Ну, во-первых, я ее хочу поздравить. Она к этому шла и об этом очень мечтала. Ангелина получила свое заслуженное место. Она большая молодец. В тренировках она работает достаточно целенаправленно, упертая, прекрасно знает свои задачи и на 100% старается их выполнять, — сказала Мустафина.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что победа Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте показала готовность России вернуться на международную арену. По его словам, различные провокации Украины в отношении РФ не смогут внести раздор в спортивный мир. Он подчеркнул, что российские спортсмены готовы показывать самые высокие результаты на международных соревнованиях.

До этого стало известно, что Мельникова одержала победу в личном многоборье на проходящем в Джакарте чемпионате мира, повторив свое достижение 2021 года. Общий результат гимнастки по сумме всех видов программы составил 55,066 балла.

спорт
гимнастика
спортсмены
победы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.