21 сентября 2025 в 08:13

Россиянам объяснили неочевидную опасность фильтров для воды

Химик Дорохов заявил, что вода из фильтра может быть заражена бактериями

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Вода из фильтра может быть заражена опасными бактериями и содержать токсичные соединения, предупредил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА кандидат химических наук Андрей Дорохов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, это происходит из-за неблагоприятных внешних условий. В частности, материалы фильтрующих картриджей разрушают перепады температуры и ультрафиолетовое излучение.

Перепады температуры и ультрафиолетовое излучение разрушают материалы фильтрующих картриджей, провоцируя рост бактерий и выделение токсичных соединений. Уличные условия часто приводят и к механическим повреждениям системы, что сводит на нет ее очищающие свойства, — объяснил Дорохов.

Ранее химик предупреждал, что кофе из автомата может представлять серьезную опасность для здоровья из-за санитарного состояния оборудования. Как отметил Дорохов, если в таком аппарате не менять воду ежедневно, там начнут размножаться микроорганизмы, которые могут привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

вода
фильтры
бактерии
здоровье
химики
