Экс-боец ВСУ рассказал, как в него стрелял бывший сослуживец Экс-солдат ВСУ Капибара заявил, что бывший сослуживец ранил его в подмышку

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным Капибара, который сейчас входит в состав в добровольческого отряда имени Александра Матросова, сообщил РИА Новости, что его ранил бывший сослуживец. Со слов военного, тот произвел выстрел в область подмышки.

Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял. Лежал при уходе один (бывший сослуживец, — NEWS.ru), тоже раненый, который отстреливал этот периметр. Был выстрел отсюда, потому что зашла она (пуля, — NEWS.ru) снизу в подмышку и вышла сверху. Так не получилось бы даже рикошетом сделать, если будем правде в глаза смотреть, — сказал военный.

Благодаря чат-боту в Telegram, который создали российские волонтеры, несколько десятков украинских военнослужащих добровольно сдались в плен. Данный бот предназначен для помощи не только тем военнослужащим ВСУ, которые желают сложить оружие, но и гражданам Украины, мобилизованным принудительно.

До этого поступала информация, что в Сумской области командование ВСУ стало направлять на штурмовые операции специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке. В частности, происходит спешное доукомплектование 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков за счет личного состава 71-й отдельной егерской бригады и 156-й отдельной механизированной бригады.