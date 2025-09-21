«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 08:13

Стало известно, кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий

Сенатор Епифанова: бесплатные путевки в санаторий положены россиянам-льготникам

Бесплатные путевки в санаторий в 2025 году могут получить граждане России из льготных категорий, заявила в беседе с RT председатель общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова. По ее словам, к ним относятся в том числе ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и пенсионеры с показаниями к санаторно-курортному лечению.

Сенатор объяснила, что для оформления заявки нужно обратиться в поликлинику, пройти медицинское обследование и получить справку согласно установленной форме 070/у. После этого заявление и документы подаются в региональный отдел Соцфонда или через «Госуслуги».

Выбор конкретного санатория определяется медицинской комиссией на основании состояния здоровья пациента, — уточнила она.

При этом в некоторых регионах власти выделяют дополнительные путевки за счет местных бюджетов, тем самым расширяя число получателей помощи. Уведомление о том, что путевка оформлена, направляется человеку не позднее чем за 18 дней до начала санаторного лечения, резюмировала Епифанова.

Ранее стало известно, что с 1 сентября родители получили право бесплатно сопровождать детей в возрасте до четырех лет в санаторно-курортные учреждения. Как отметила депутат Госдумы Тамара Фролова, изменения направлены на создание более комфортных условий для семей.

