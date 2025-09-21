Пенсионерам рассказали, кому положена доплата к 1 октября Профессор Виноградов: пенсионеры получат доплату к 1 октября в ряде регионов

Сразу в нескольких регионах России пенсионеры смогут получить доплату к 1 октября, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, она приурочена к Международному дню пожилого человека. При этом сумма доплаты будет отличаться в зависимости от региона.

Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона, — сказал Виноградов.

Профессор отметил, что средства на доплату пенсионерам выделяются напрямую из региональных бюджетов и окончательное решение принимают власти на местах. Чтобы узнать о наличии подобной программы, гражданам следует обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в МФЦ.

Ранее председатель общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова рассказала, что граждане России из льготных категорий в 2025 году могут получить бесплатные путевки в санаторий. К ним относятся в том числе ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и пенсионеры с показаниями к санаторно-курортному лечению.