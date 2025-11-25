День матери
25 ноября 2025 в 10:46

Итальянец три года прятал мумию матери, щеголял в ее платье и красил губы

Итальянец выдавал себя за умершую мать ради получения пенсии

В Италии мужчина на протяжении трех лет держал останки своей матери в подвале и продолжал получать ее пенсию, пишет Corriere della Sera. Он даже надевал ее одежду, использовал помаду, красил ногти и носил парик, чтобы не вызывать подозрений.

Мошенника вывели на чистую воду сотрудники загса. Сотрудники ведомства потребовали личного присутствия женщины для подтверждения данных. Ее сын решил сохранить выплаты и попытался выдать себя за нее. Для этого итальянец переоделся в пожилую женщину.

Увидев происходящее, сотрудники загса насторожились. Когда переодетый мужчина покинул здание, они сообщили о подозрениях в полицию. Правоохранители изучили записи с камер и обнаружили, что «пенсионерка» подъехала на автомобиле, хотя у нее не было водительских прав. На имя итальянки затем пришла еще одна повестка с требованием явиться в загс.

Мужчина вновь явился к полицейским в том же женском образе, но его быстро раскусили. Затем правоохранители провели обыск в его доме и обнаружили там мумифицированные останки женщины. Эксперты установили, что она умерла в 2022 году. Ее смерть не носила криминальный характер.

Ранее один из военнослужащих ВСУ скрывался в подвале Суджи под видом пожилой женщины. Украинский военный надел платочек и женскую одежду прямо поверх формы, но его быстро разоблачили из-за ботинок.

