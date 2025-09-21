Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 сентября: инфографика

В ночь на 21 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 — над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Черного моря, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области», — говорится в публикации Минобороны.