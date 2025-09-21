Яблочная пастила: готова за 2 часа. Полезная сладость без сахара для детей!

Приводим рецепт чудесного и полезного натурального лакомства, которое можно быстро приготовить своими руками. Такая пастила сладкая за счет самих яблок, вовсе не обязательно добавлять сахарный песок!

Берем 1 кг спелых яблок (можно взять даже очень кислые), чистим от кожуры и серединки с семечками, нарезаем кусочками произвольного размера и формы. Слегка тушим с 50 мл воды, пока не станут мягкими (хватит 10–15 минут). Измельчаем блендером в пюре.

Получившуюся смесь кладем на противень, распределяя тонким слоем (3–5 мм). Обязательно предварительно закройте его поверхность ковриком, пергаментом или бумагой. Оставляем сушиться в духовом шкафу часа 2-3 при невысокой температуре примерно 70–80 °C. Также стоит оставить дверцу слегка приоткрытой.

Совет: для разнообразия добавьте в пюре корицу или ваниль — они усилят вкус.

