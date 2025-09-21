Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 21 сентября, опять потепление?

Воскресенье дарит москвичам неожиданный подарок — яркое бабье лето с потеплением до летних температурных значений. Однако уровень пыльцы в городе, к счастью, сейчас остается осенним.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В столичном регионе в это воскресенье, 21 сентября, погода преподносит сюрприз. После утренней облачности солнце выйдет из-за туч и прогреет воздух до +20 °C, а в некоторых районах — даже до +22 °C. День напомнит о недавнем лете.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 21 сентября

Несмотря на летнее тепло, сезон пыления злаков, к радости московских поллинозников, завершен. Основную роль в аллергенной обстановке продолжают играть споры плесени.

Кладоспориум и альтернария сохраняют активность, их концентрация остается высокой (до 1000 единиц). Теплая погода после недавних дождей может даже стимулировать дополнительное спорообразование.

Злаков нет совсем, уровень их пыльцы сегодня меньше 1 единицы. Полыни — минимальное количество. Амброзия может поступать с заносами, но ее уровень тоже остается низким.

Уровень пыльцы в московском воздухе демонстрирует характерный для конца сентября парадокс: при летней температуре воздух наполнен осенними аллергенами.

Аллергикам стоит быть особенно внимательными — неожиданное потепление может создать ложное ощущение безопасности. Продолжайте использовать защитные средства при нахождении на улице и не забывайте о лекарствах.