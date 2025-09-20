«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 17:01

Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов

Запеченные куриные ножки с яблоками — это блюдо, которое сочетает сочность мяса, сладость фруктов и пряность специй. Благодаря этому рецепту вы приготовите чудо-ужин в духовке из обычных продуктов.

Рецепт: обмажьте 6 куриных ножек смесью из соли, перца, паприки и чеснока. Выложите их в форму для запекания. 2 яблока нарежьте дольками, смешайте с 1 ст. л. меда и щепоткой корицы, разложите вокруг ножек. Сбрызните все лимонным соком и запекайте 40–45 минут при 200°C до золотистой корочки. В процессе готовки можно полить ножки выделившимся соком для большей сочности.

Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре или свежими овощами — оно станет украшением любого стола и поразит изысканным вкусом! Куриные ножки по этому рецепту получаются суперсочные.

Ранее был назван рецепт творожников, которые получаются с первого раза: не растекаются и не сырые внутри.

