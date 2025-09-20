Просто запекла и закатала в банки! Аджика с баклажанами по-краснодарски — вкуснота!

Аджика с баклажанами по-краснодарски — это густая, ароматная и пикантная закуска, которая покорит вас с первой ложки! Сочетание нежных баклажанов, острого перца и пряных трав создает уникальный вкус, идеально подходящий к мясу, картошке или просто на кусочек свежего хлеба. Эта аджика не просто острая — она сложная, сбалансированная и невероятно душистая. Готовится долго, но результат того стоит — вы получите настоящую кубанскую классику.

Вам понадобится 2 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 500 г сладкого перца, 300 г острого перца, 200 г чеснока, пучок кинзы, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл уксуса, 100 мл растительного масла. Баклажаны запеките в духовке до мягкости, очистите от кожицы. Помидоры, перцы и чеснок прокрутите через мясорубку. Добавьте измельченную кинзу, сахар, соль. Варите на медленном огне 1 час, помешивая. Добавьте уксус и масло, варите еще 20 минут. Разлейте по стерильным банкам, закатайте.

