«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 16:00

Просто запекла и закатала в банки! Аджика с баклажанами по-краснодарски — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аджика с баклажанами по-краснодарски — это густая, ароматная и пикантная закуска, которая покорит вас с первой ложки! Сочетание нежных баклажанов, острого перца и пряных трав создает уникальный вкус, идеально подходящий к мясу, картошке или просто на кусочек свежего хлеба. Эта аджика не просто острая — она сложная, сбалансированная и невероятно душистая. Готовится долго, но результат того стоит — вы получите настоящую кубанскую классику.

Вам понадобится 2 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 500 г сладкого перца, 300 г острого перца, 200 г чеснока, пучок кинзы, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл уксуса, 100 мл растительного масла. Баклажаны запеките в духовке до мягкости, очистите от кожицы. Помидоры, перцы и чеснок прокрутите через мясорубку. Добавьте измельченную кинзу, сахар, соль. Варите на медленном огне 1 час, помешивая. Добавьте уксус и масло, варите еще 20 минут. Разлейте по стерильным банкам, закатайте.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Общество
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Общество
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Общество
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Готовлю эту рыбу каждую неделю. Безумно хрустяще и сочно! Минтай в картофельном кляре
Общество
Готовлю эту рыбу каждую неделю. Безумно хрустяще и сочно! Минтай в картофельном кляре
Паста без лишних хлопот: быстрый ужин за 20 минут прямо на сковороде с соусом и расплавленным сыром
Общество
Паста без лишних хлопот: быстрый ужин за 20 минут прямо на сковороде с соусом и расплавленным сыром
рецепты
кулинария
аджика
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ISU удалил видео с выступлением Гуменника под украинскую песню
В Одессе собрались опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за решениями призвавшего идти на Москву Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.