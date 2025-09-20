«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 17:00

Скандинавский пирог на творожном тесте с капустой и яйцом! Хит на ужин — необычно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог на творожном тесте с капустой и яйцом — это невероятно нежная и сытная выпечка, которая станет любимым блюдом для всей семьи. Творожное тесто делает пирог воздушным и мягким, а сочная начинка из капусты и яиц добавляет ему насыщенности и аромата. Этот пирог идеально подходит к чаю, на завтрак или как основное блюдо на ужин. Готовится он просто, а результат впечатляет даже искушенных гурманов.

Вам понадобится: для теста — 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г муки; для начинки — 400 г капусты, 3 яйца, 1 луковица, соль, перец, зелень. Замесите тесто из творога, размягченного масла, яйца, сахара, соли, разрыхлителя и муки. Уберите в холодильник на 30 минут. Капусту нашинкуйте, обжарьте с луком до мягкости. Яйца отварите, нарежьте кубиками, смешайте с капустой, зеленью, солью и перцем. Раскатайте тесто, выложите в форму, сделайте бортики. Выложите начинку. Запекайте 40 минут при 180°C до золотистой корочки.

