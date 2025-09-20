В «Фабрике» раскрыли, какое впечатление о России подарит «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» покажет представителям стран-участниц загадочность русской души, поделилась солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, конкурс также поможет рассказать о российской напевности, красоте голосов и харизме.

Конечно же, это напевность, красивые голоса, харизма и русская душа, которая в песне всегда остается загадкой. Никто не может ее пощупать, но все ее ощущают. Разгадать ее не могут, — отметила Девятова.

Вторая солистка «Фабрики», Екатерина Москалева, отметила, что видела, как иностранные участники конкурса катались по Москве-реке, пробовали русскую кухню, в том числе холодец. Смеясь, она выразила надежду, что все гости «Интервидения» вернутся домой сытыми.

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан приехал на «Интервидение-2025» поддержать участников и дал им оригинальное напутствие, передает NEWS.RU. Автор хитов «Невозможное возможно» и «Я ночной хулиган» пожелал им нервничать и обязательно переживать, чтобы в итоге лучше выступить.