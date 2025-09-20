«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 18:56

Билан дал напутствие участникам «Интервидения» и пожелал им нервничать

Певец Билан дал напутствие участникам «Интервидения» и пожелал нервничать

Дима Билан Дима Билан Фото: NEWS.ru

Певец Дима Билан приехал на «Интервидение-2025» поддержать участников и дал им оригинальное напутствие, передает NEWS.ru. Автор хитов «Невозможное возможно» и «Я ночной хулиган» пожелал им нервничать и обязательно переживать, чтобы в итоге лучше выступить.

Пожалуйста, нервничайте. Обязательно переживайте. Потому что это трепет и мандраж, как мы его называем, музыканты за кулисами, это, наверное, самое ценное, что есть во всех конкурсах, — высказался певец.

По мнению певца, мандраж перед выступлением в итоге не дает артисту забыть сцену, на которую он выходит. И пожелал победы тому исполнителю, который больше других «чувствует себя на своем месте».

Ранее стало известно, что Россию на конкурсе «Интервидение-2025» представит певец Ярослав Дронов (SHAMAN). Конкурс состоится на Live Arena в Новоивановском, которая, по словам артиста, ему знакома. Он отказался раскрывать, каким будет его номер, но сообщил, что песню «Прямо по сердцу» для него написал известный продюсер Максим Фадеев.

Дима Билан
Интервидение
певцы
сцена
конкурсы
Дарья Тааль
Д. Тааль
Виктория Катаева
В. Катаева
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.