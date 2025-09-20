Билан дал напутствие участникам «Интервидения» и пожелал им нервничать

Певец Дима Билан приехал на «Интервидение-2025» поддержать участников и дал им оригинальное напутствие, передает NEWS.ru. Автор хитов «Невозможное возможно» и «Я ночной хулиган» пожелал им нервничать и обязательно переживать, чтобы в итоге лучше выступить.

Пожалуйста, нервничайте. Обязательно переживайте. Потому что это трепет и мандраж, как мы его называем, музыканты за кулисами, это, наверное, самое ценное, что есть во всех конкурсах, — высказался певец.

По мнению певца, мандраж перед выступлением в итоге не дает артисту забыть сцену, на которую он выходит. И пожелал победы тому исполнителю, который больше других «чувствует себя на своем месте».

Ранее стало известно, что Россию на конкурсе «Интервидение-2025» представит певец Ярослав Дронов (SHAMAN). Конкурс состоится на Live Arena в Новоивановском, которая, по словам артиста, ему знакома. Он отказался раскрывать, каким будет его номер, но сообщил, что песню «Прямо по сердцу» для него написал известный продюсер Максим Фадеев.