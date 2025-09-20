«Интервидение-2025»
Хит на завтрак! Шведский насыпной пирог с яблоками и творожной начинкой — очень вкусно и просто

Насыпной пирог с яблоками и творожной начинкой — это воплощение домашнего уюта и простоты! Рассыпчатая песочная основа, нежная творожная прослойка и сочные яблоки с корицей создают идеальный десерт, который готовится без возни с тестом. Этот пирог покорит вас тем, что не требует раскатки. Все ингредиенты просто насыпаются слоями, а на выходе получается невероятно ароматная и вкусная выпечка. Идеально к чаю, кофе или как сладкий перекус для всей семьи.

Вам понадобится: для основы — 200 г муки, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, щепотка разрыхлителя; для творожного слоя — 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара; для начинки — 3 яблока, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. сахара. Разотрите масло с мукой и сахаром в крошку — это основа. Для творожного слоя смешайте творог, яйцо и сахар. Яблоки нарежьте тонкими дольками. В форму высыпьте половину крошки, утрамбуйте. Равномерно распределите творожную начинку. Разложите яблоки, посыпьте корицей и сахаром. Сверху — оставшаяся крошка. Выпекайте 40 минут при 180 °C. Дайте остыть в форме.

