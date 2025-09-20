Если яблоки завалили урожаем, пеку «Яблочный рай». Нежнее шарлотки — яблоки закладываю целиком

«Яблочный рай» — это тот самый десерт, который спасает, когда яблок больше, чем вы можете съесть! Этот пирог нежнее шарлотки, сочнее классического штруделя и готовится на удивление просто. Целые яблоки, залитые воздушным тестом, превращаются в восхитительный десерт с хрустящей корочкой и тающей мякотью. Идеально к чаю, кофе или просто как сладкое утешение после долгого дня.

Вам понадобится: 5–6 средних яблок, 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, щепотка ванилина, сливочное масло для формы. Яблоки помойте, удалите сердцевину, но не чистите — кожица даст аромат и сохранит форму. Уложите яблоки плотно в смазанную маслом форму. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте ванилин. Постепенно введите муку, аккуратно перемешивая. Залейте яблоки тестом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте остыть в форме — и можно наслаждаться!

