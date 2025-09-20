Если яблоки завалили урожаем, пеку ленивую шарлотку на трех яйцах! Суперрецепт

Волшебная шарлотка на 3 яйцах — это тот самый пирог, который спасает, когда гости уже на пороге, а дома только яблоки и базовые продукты. Невероятно воздушный, с румяной корочкой и сочной фруктовой начинкой, он готовится за считаные минуты, но исчезает со стола еще быстрее. Этот рецепт доказывает: чтобы создать кулинарное чудо, не нужны сложные ингредиенты — только любовь и пара спелых яблок!

Вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 3–4 яблока, щепотка ванилина, сливочное масло для формы. Яблоки очистите, нарежьте дольками. Форму смажьте маслом. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы (около 5 минут). Добавьте ванилин. Аккуратно введите муку, перемешивая лопаткой снизу вверх. Выложите яблоки в форму, залейте тестом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Не открывайте духовку первые 20 минут! Готовность проверьте зубочисткой. Дайте немного остыть — и можно наслаждаться.

