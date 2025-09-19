«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 10:35

Вкуснее шарлотки! Яблочное кольцо со сливочным сыром — очень нежное и вкусное

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочное кольцо со сливочным сыром — это не просто пирог, а настоящее осеннее волшебство! Ароматная слоеная основа, нежная сырная начинка и сочные яблоки с корицей создают идеальный десерт для уютных вечеров. Это блюдо выглядит как шедевр из кондитерской, но готовится на удивление просто. Хрустящее тесто, тающий сыр и фруктовая сладость — сочетание, которое покорит любого.

Вам понадобится: 500 г слоеного дрожжевого теста, 200 г сливочного сыра, 450 г яблок, 1/2–2/3 стакана сахара, 3/4 стакана сахарной пудры, 2 желтка, 1/2 ч. л. ванильного экстракта, 2-3 ч. л. молока, 20 г сливочного масла, 1 ч. л. корицы. Раскатайте тесто в круг толщиной 5 мм. Смешайте сливочный сыр с 1/4 стакана сахара, ванилью и 1 желтком. Выложите начинку по центру, оставив 5 см от края. Яблоки нарежьте тонкими дольками, выложите поверх сыра. Посыпьте смесью корицы и оставшегося сахара. Заверните края теста, формируя бортик. Смажьте пирог растопленным маслом и выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Смешайте сахарную пудру с молоком и полейте остывший пирог.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

яблоки
рецепты
выпечка
десерты
шарлотки
Мария Левицкая
М. Левицкая
