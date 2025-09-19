Празднование Дня города в Москве
Смешала рис с яблоками. Через 5 минут уже едим! Нежные оладушки — простой и вкусный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи с рисом и яблоками — это сытный и нежный завтрак, который подарит энергию на весь день! Сочетание рассыпчатого риса, сочных яблок и воздушного теста создает идеальный баланс вкуса и текстуры. Эти оладьи особенно хороши осенью, когда яблоки самые ароматные. Они отлично подходят для детского питания и прекрасно дополняются сметаной, медом или вареньем.

Вам понадобится: 1 стакан вареного риса, 2 яблока, 2 яйца, 5 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли, масло для жарки. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Смешайте с готовым рисом, яйцами, сахаром и солью. Добавьте муку и соду, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

