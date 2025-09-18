Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:27

Яблоки для детокса и здоровья кишечника — как фрукт помогает выводить токсины и поддерживать организм

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда речь заходит о детоксикации, многие вспоминают яблоки как универсальное средство. Но их польза не только в легендах — фрукт действительно поддерживает работу организма.

Яблоки содержат пектин — растворимую клетчатку, которая связывает вредные вещества в кишечнике и мягко выводит их из организма. Пектин также снижает уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови, что полезно для пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Кроме клетчатки, яблоки богаты антиоксидантами, включая кверцетин. Он помогает бороться с воспалительными процессами и укрепляет иммунитет.

Регулярное употребление яблок способствует нормализации стула, что особенно важно при нарушениях моторики кишечника. Органические кислоты фрукта стимулируют выработку желудочного сока, улучшая переваривание пищи и снижая риск вздутия.

Гастроэнтерологи рекомендуют есть яблоки с кожурой, если нет противопоказаний — именно в ней содержится максимальное количество полезных веществ. Сорта с кислинкой не вызывают резких скачков глюкозы, что делает яблоки безопасными для людей с преддиабетом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фрукт идеально подходит для перекуса между основными приёмами пищи: насыщает, не перегружая желудок, и способствует поддержанию микрофлоры кишечника.

Исследования показывают, что регулярное употребление яблок может снижать риск развития рака толстой кишки, улучшая состав кишечной микробиоты.

Однако гастроэнтерологи подчеркивают: яблоки — не лекарство. Их польза проявляется только при регулярном включении в сбалансированный рацион.

Яблоко — символ здоровья, но его эффект зависит не только от сорта. Время употребления может усиливать или ослаблять полезные свойства.

яблоки
фрукты
советы
питание
Валерия Мартынович
В. Мартынович
