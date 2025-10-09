Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:32

Суперзавтрак из того, что было, за 12 минут! Необычные сочники с яблоком и корицей на творожном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть в домашней выпечке что-то волшебное, особенно когда речь идет о сочниках. Это не просто пирожки, а настоящий кулинарный символ уюта, нежности и заботы. Мягкое, почти песочное тесто на твороге тает во рту, а сочная, ароматная начинка дарит ощущение праздника. Сочетание нежного творожного теста с кисло-сладкой начинкой из яблок и согревающим ароматом корицы — это классика, которая никогда не надоедает. Такие сочники хороши и к утреннему кофе, и к вечернему чаю, они нравятся и детям, и взрослым. Это тот самый рецепт, который стоит освоить каждой хозяйке, ведь он простой, быстрый и всегда получается безупречно.

Для теста возьмите: 250 граммов творога, 200 граммов муки, 150 граммов сливочного масла, щепотку соли. Для начинки подготовьте: 3 крупных яблока, 2 столовые ложки сахара, чайную ложку молотой корицы и 10 граммов сливочного масла для обжарки.

Разомните творог вилкой, добавьте мягкое сливочное масло, муку и соль. Замесите мягкое тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке. Обжарьте их на сливочном масле с сахаром и корицей 5–7 минут до мягкости, затем остудите. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 3–4 миллиметров. Стаканом вырежьте кружки. На одну половину каждого кружка выложите чайную ложку остывшей начинки, накройте второй половиной и плотно защипните края. Выпекайте сочники в разогретой до 180 градусов духовке около 20–25 минут до румяного золотистого цвета. Подавайте их теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

