Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 10:35

Превратила багет в суперзавтрак! Гренки с сосисками и сыром на шпажках — рецепт-находка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда самые простые продукты, которые почти всегда есть в холодильнике, могут превратиться в нечто невероятно вкусное и интересное. Речь идет о гренках, но не о тех, что мы привыкли готовить на скорую руку к завтраку. Это настоящая праздничная закуска, которая станет хитом любого стола. Представьте себе ароматные кусочки багета с нежной сосиской и тянущимся расплавленным сыром, собранные на шпажке. Это блюдо сочетает в себе хрустящую корочку, сочную начинку и тот самый уютный вкус, который нравится абсолютно всем: и взрослым, и детям. Такие гренки хороши и как самостоятельная закуска, и как сытное дополнение к тарелке супа вместо обычного хлеба.

Вам понадобится: половинка багета или другого белого хлеба, 4-5 сосисок, 150 граммов твердого или полутвердого сыра, 2 куриных яйца, 100 миллилитров молока, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки и деревянные шпажки.

Разрежьте багет на кусочки толщиной около двух сантиметров. Сосиски нарежьте колечками средней толщины, а сыр натрите на крупной терке. Теперь соберите шпажки: на каждую нанижите кусочек хлеба, затем несколько колечек сосиски. В глубокой тарелке взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите по вкусу. Обмакните каждую собранную шпажку в яичную смесь, стараясь, чтобы хлеб хорошо пропитался. Сразу же обильно обваляйте хлеб в тертом сыре. Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Обжаривайте гренки на среднем огне со всех сторон до появления золотистой хрустящей корочки, а сыр должен полностью расплавиться. Подавайте эти горячие, хрустящие и невероятно аппетитные шпажки сразу же.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Венгерский сливовый пирог с хрустящим тестом. Не шарлотка — в разы интереснее!
Общество
Венгерский сливовый пирог с хрустящим тестом. Не шарлотка — в разы интереснее!
Курячник — обалденный драник с начинкой! Вкуснее классических дранцов. Макаю в сметанный соус — объедение!
Общество
Курячник — обалденный драник с начинкой! Вкуснее классических дранцов. Макаю в сметанный соус — объедение!
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Общество
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Жареные рулетики из лаваша с сыром и луком: всего 15 минут — и завтрак готов
Общество
Жареные рулетики из лаваша с сыром и луком: всего 15 минут — и завтрак готов
Превратила батон в сытный перекус за 20 минут! Хрустящие гренки с фаршем в духовке — просто, сочно и очень вкусно
Общество
Превратила батон в сытный перекус за 20 минут! Хрустящие гренки с фаршем в духовке — просто, сочно и очень вкусно
рецепты
кулинария
завтраки
гренки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маркетолог раскрыл, как крупные бренды манипулируют сознанием
Собчак назвала свою самую главную ошибку в жизни
SHAMAN вновь приехал в КНДР
Удары по Украине сегодня, 9 октября: что уничтожено в Одессе, список целей
В Минфине раскрыли число россиян, использующих криптовалюту
Два российских лыжника могут выступить на ОИ-2026 в составе сборной США
В ДНР сообщили о формировании «котла» для ВСУ под Северском
Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами
Водитель протаранил четыре машины когда объезжал голубя в Хабаровске
Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера
В НАТО хотят разрешить пилотам открывать огонь по воздушным целям из России
Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах
В Петербурге мигрант коснулся грузовика и умер
Стало известно, когда в Газе прекратится огонь
Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора
Голая учительница устроила стрим из душа для школьника
Глава Росатома оценил ядерную безопасность на Запорожской АЭС
Россиянам рассказали, как реагировать на рассылки от мошенников
Где ловить хариуса в Приморье осенью: реки, снасти и секреты клева
Британский доброволец заявил о «промывании мозгов» на его родине
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.