Превратила багет в суперзавтрак! Гренки с сосисками и сыром на шпажках — рецепт-находка

Иногда самые простые продукты, которые почти всегда есть в холодильнике, могут превратиться в нечто невероятно вкусное и интересное. Речь идет о гренках, но не о тех, что мы привыкли готовить на скорую руку к завтраку. Это настоящая праздничная закуска, которая станет хитом любого стола. Представьте себе ароматные кусочки багета с нежной сосиской и тянущимся расплавленным сыром, собранные на шпажке. Это блюдо сочетает в себе хрустящую корочку, сочную начинку и тот самый уютный вкус, который нравится абсолютно всем: и взрослым, и детям. Такие гренки хороши и как самостоятельная закуска, и как сытное дополнение к тарелке супа вместо обычного хлеба.

Вам понадобится: половинка багета или другого белого хлеба, 4-5 сосисок, 150 граммов твердого или полутвердого сыра, 2 куриных яйца, 100 миллилитров молока, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки и деревянные шпажки.

Разрежьте багет на кусочки толщиной около двух сантиметров. Сосиски нарежьте колечками средней толщины, а сыр натрите на крупной терке. Теперь соберите шпажки: на каждую нанижите кусочек хлеба, затем несколько колечек сосиски. В глубокой тарелке взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите по вкусу. Обмакните каждую собранную шпажку в яичную смесь, стараясь, чтобы хлеб хорошо пропитался. Сразу же обильно обваляйте хлеб в тертом сыре. Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Обжаривайте гренки на среднем огне со всех сторон до появления золотистой хрустящей корочки, а сыр должен полностью расплавиться. Подавайте эти горячие, хрустящие и невероятно аппетитные шпажки сразу же.

