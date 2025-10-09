Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Грузинские делегаты получили неожиданный список от Пушилина

Пушилин передал грузинским депутатам список их соотечественников из ГУР Украины

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил список грузинских наемников, сражающихся на стороне Украины, парламентариям из Грузии, передает РИА Новости. Встреча с делегацией состоялась в Донецке в рамках их визита в ДНР.

В мероприятии приняли участие представители политических сил «Грузинская мечта» и «Солидарность во имя мира». Также в беседе участвовал основатель грузинского телеканала «Сезони ТВ». Пушилин заявил, что с 2014 года наблюдает за отдельными гражданами Грузии, которые поддерживают Киев и совершают военные преступления.

Это конкретные граждане, которые служат в ГУР Министерства обороны Украины и продолжают совершать военные преступления. Поэтому я хотел бы передать список, информация у нас вся есть. Посмотрите, что, исходя из законодательства Республики Грузия, возможно применить, — сказал он.

Глава ДНР подчеркнул, что преступления, совершенные указанными наемниками, не имеют срока давности. Он охарактеризовал эти действия как деяния против всего человечества.

С ответным словом выступил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. Он обратил внимание на наличие граждан России грузинского происхождения, которые сражаются на стороне России и ДНР. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможное развитие двусторонних отношений в гуманитарной сфере.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что гражданин Армении Армен Балян приговорен к 12 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Херсонский областной суд также взыскал с осужденного более 2,3 млн рублей, полученных им в качестве вознаграждения.

Россия
ДНР
Денис Пушилин
Грузия
наемники
