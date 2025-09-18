Забудь о скучных приправах: эта вкуснятина готовится за пять минут! Соус из хрена с яблоком

Соус из хрена с яблоком — это идеальная острая заправка, которая преобразит любое блюдо. Его яркий, пикантный вкус с приятной кислинкой идеально подходит к холодному мясу, колбасным нарезкам, запеченным овощам или даже к рыбе. Этот соус не только вкусен, но и полезен — хрен известен своими антибактериальными свойствами, а яблоко добавляет витамины и свежесть. Готовится он моментально, а хранится в холодильнике до двух недель, становясь вашим секретным оружием на кухне.

Вам понадобится: 100 г свежего корня хрена, 2 кисло-сладких яблока, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 100 мл холодной кипяченой воды. Очистите хрен и натрите на мелкой терке (или измельчите в блендере). Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Смешайте хрен и яблоки, добавьте лимонный сок, сахар и соль. Постепенно влейте воду, помешивая, до желаемой консистенции. Переложите в стеклянную банку, плотно закройте крышкой и дайте настояться в холодильнике 2–3 часа перед подачей. Подавайте к мясу, колбасе или овощам.

