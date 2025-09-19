Переживавшая остановку сердца британка рассказала о загробном мире Женщина из Британии заявила, что четыре минуты пребывала в загробном мире

Жительница Великобритании Стелла Ральфини призналась, что в юности пережила клиническую смерть и на несколько минут оказалась в загробном мире, передает Metro. По словам британки, это случилось, когда ей было 16 лет.

Она возвращалась с вечеринки вместе с бойфрендом, который сел за руль нетрезвым. На мокрой дороге парень не справился с управлением и врезался в столб. Ральфини вспоминает, что в момент удара дверь машины распахнулась, и она выпала на асфальт. Сердце девушки перестало биться в течение четырех минут. По словам британки, никакого туннеля она не помнит.

Что я действительно увидела — собственную жизнь, промелькнувшую перед моими глазами. Это было очень-очень быстро, много прекрасных воспоминаний обо мне в разном возрасте, — вспоминает Стелла.

Ей казалось, что она смотрит на происходящее сверху. Стелла заметила травмированную ногу, кровь и то, что кто-то пытался привести ее в чувства. Через несколько минут девушка очнулась.

