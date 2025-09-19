Метеорологи раскрыли, какая погода будет в России в конце сентября

Россиян ждут различные погодные сценарии в конце сентября и начале октября 2025-го, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса «Яндекс Погода». В Москве и центральных регионах страны в понедельник будет разовый всплеск тепла до 27 ℃, а затем жители столкнутся с резким похолоданием до 10–14 ℃ и дождями.

В Санкт-Петербурге ожидаются осадки: сначала ожидается температура 16–18 ℃, а затем постепенное понижение до 10–12 ℃ в конце сентября — начале октября. В Казани в понедельник воздух разогреется до 23–26 ℃, потом температура опустится до 8–12 ℃ и начнутся дожди, отметили в «Яндекс Погоде».

В Екатеринбурге к 25 сентября закончатся теплые дни: температура опустится до 8–12 ℃. Также в конце сентября — начале октября ожидаются дожди и первые заморозки. Жители Новосибирска будут провожать бабье лето с температурой 18–22 ℃ до 28 сентября, затем резко похолодает до 6–8 ℃, добавили в сервисе.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ночью 19 сентября в столичный регион пришел первый дождь с начала осени. До этого сухая погода в столице держалась 20 дней подряд и в регионе сохранялся высокий 4-й класс пожарной опасности.