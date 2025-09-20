«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 11:43

Готовлю эти рогалики каждое воскресенье. Безумно нежно и просто! Нежные яблочки в тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные рогалики с яблоками — это нежная и ароматная выпечка, которая станет любимым лакомством для всей семьи. Мягкое творожное тесто и сочная яблочная начинка с корицей создают идеальный дуэт, а золотистая корочка и аппетитная форма делают эти рогалики настоящим украшением стола. Они идеально подходят к утреннему кофе, детскому полднику или вечернему чаю, даря ощущение домашнего уюта и тепла.

Вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 150 г сливочного масла, 2 яблока, 100 г сахара, 1 ч.л. корицы, щепотка ванилина. Разотрите творог с размягченным маслом, добавьте муку и замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с 50 г сахара и корицей. Раскатайте тесто в круг, разрежьте на 8 сегментов. На широкий край каждого сегмента выложите начинку, сверните рогаликом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте оставшимся сахаром. Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистого цвета.

