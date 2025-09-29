Творожные рогалики с вареньем: не требуют много времени и навыков для приготовления

Творожные рогалики с вареньем — это нежнейшая выпечка, которая тает во рту и дарит настоящее наслаждение любителям сладкого. Их приготовление не требует много времени и навыков, но результат всегда радует.

Вкус рогаликов получается сбалансированным: рассыпчатое творожное тесто с маслянистыми нотками сочетается с кисло-сладкой фруктовой начинкой, которая слегка карамелизируется при выпекании, создавая яркий вкусовой акцент.

Рецепт: для начала замесите тесто из 250 г творога, 200 г размягченного сливочного масла, 300 г муки и щепотки соли. Раскатайте пласт толщиной 5 мм, разрежьте на 8–10 треугольников. На широкий край каждого треугольника положите 1 ч. л. густого варенья (лучше всего подходит абрикосовое, вишневое или смородиновое), сверните рогалики от широкого края к узкому. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром или орехами и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Эти рогалики хороши как теплыми, так и полностью остывшими — они идеально подходят к утреннему кофе, молоку или как легкий десерт после обеда.

