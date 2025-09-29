Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 05:46

Творожные рогалики с вареньем: не требуют много времени и навыков для приготовления

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные рогалики с вареньем — это нежнейшая выпечка, которая тает во рту и дарит настоящее наслаждение любителям сладкого. Их приготовление не требует много времени и навыков, но результат всегда радует.

Вкус рогаликов получается сбалансированным: рассыпчатое творожное тесто с маслянистыми нотками сочетается с кисло-сладкой фруктовой начинкой, которая слегка карамелизируется при выпекании, создавая яркий вкусовой акцент.

Рецепт: для начала замесите тесто из 250 г творога, 200 г размягченного сливочного масла, 300 г муки и щепотки соли. Раскатайте пласт толщиной 5 мм, разрежьте на 8–10 треугольников. На широкий край каждого треугольника положите 1 ч. л. густого варенья (лучше всего подходит абрикосовое, вишневое или смородиновое), сверните рогалики от широкого края к узкому. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром или орехами и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Эти рогалики хороши как теплыми, так и полностью остывшими — они идеально подходят к утреннему кофе, молоку или как легкий десерт после обеда.

Ранее стало известно, как приготовить торт из сгущенки на сковороде: всего 5 ингредиентов — быстро и с минимумом усилий.

рогалики
рецепты
творог
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.