Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:45

Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это тесто — моя палочка-выручалочка, когда хочется к чаю чего-то особенного, но нет ни времени, ни желания возиться со сложной выпечкой. Оно действительно получается нежнее нежного, с легкой слоистой текстурой, которая тает во рту. И что самое удивительное — готовится за считанные минуты из продуктов, которые всегда под рукой. Я всегда делаю двойную порцию, потому что первые рогалики исчезают со стола еще до того, как допекается вторая партия. Все гости просят рецепт, не веря, что такое чудо можно создать так просто.

Для теста нам понадобится: 250 граммов творога, 200 граммов сливочного масла, 250 граммов муки, щепотка соли. Для начинки подойдет все, что есть дома: варенье, кусочки шоколада, корица с сахаром или мак. Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Смешиваем его с творогом и солью. Лучше растереть все вилкой до относительно однородной массы.

Постепенно добавляем просеянную муку. Замешиваем мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам. Главное — не перемучить его, иначе тесто станет жестким. Готовый ком заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник минут на 30-40. Это обязательный шаг, так маслу нужно время, чтобы «схватиться».

Достаем тесто, делим на две части. Каждую раскатываем в круг толщиной около 5 мм. Разрезаем на треугольники, как пиццу. На широкий край кладем немного начинки и сворачиваем рогалик к узкому краю. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сверху можно смазать взбитым яйцом для румяности. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут, пока края не подзолотятся. Аромат стоит — слюнки текут!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
рогалики
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.