Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой

Это тесто — моя палочка-выручалочка, когда хочется к чаю чего-то особенного, но нет ни времени, ни желания возиться со сложной выпечкой. Оно действительно получается нежнее нежного, с легкой слоистой текстурой, которая тает во рту. И что самое удивительное — готовится за считанные минуты из продуктов, которые всегда под рукой. Я всегда делаю двойную порцию, потому что первые рогалики исчезают со стола еще до того, как допекается вторая партия. Все гости просят рецепт, не веря, что такое чудо можно создать так просто.

Для теста нам понадобится: 250 граммов творога, 200 граммов сливочного масла, 250 граммов муки, щепотка соли. Для начинки подойдет все, что есть дома: варенье, кусочки шоколада, корица с сахаром или мак. Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Смешиваем его с творогом и солью. Лучше растереть все вилкой до относительно однородной массы.

Постепенно добавляем просеянную муку. Замешиваем мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам. Главное — не перемучить его, иначе тесто станет жестким. Готовый ком заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник минут на 30-40. Это обязательный шаг, так маслу нужно время, чтобы «схватиться».

Достаем тесто, делим на две части. Каждую раскатываем в круг толщиной около 5 мм. Разрезаем на треугольники, как пиццу. На широкий край кладем немного начинки и сворачиваем рогалик к узкому краю. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сверху можно смазать взбитым яйцом для румяности. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут, пока края не подзолотятся. Аромат стоит — слюнки текут!

