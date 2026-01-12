Только картофельное пюре и фарш. Забыла про зразы — готовлю на ужин лепешки-лодочки с мясной сердцевиной

Только картофельное пюре и фарш. Забыла про зразы — готовлю на ужин лепешки-лодочки с мясной сердцевиной

Забудьте о кропотливой лепке классических зраз — эти картофельные «лодочки» предлагают тот же восхитительный дуэт вкусов, но в более простой и эффектной форме. Хрустящая золотистая оболочка из картофельного пюре скрывает внутри сочную ароматную мясную сердцевину. Это сытное и самодостаточное блюдо, где гарнир и начинка соединены в одной аппетитной лепешке, которая хороша и горячей, и остывшей.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль; для начинки: 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите, приготовьте густое пюре без добавления молока и масла, полностью остудите. Для начинки обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте фарш, посолите, поперчите и обжаривайте до готовности. В остывшее пюре добавьте яйцо, муку, соль и замесите однородное тесто. Разделите его на небольшие порции. Каждую порцию раскатайте в лепешку, в центр выложите ложку остывшей мясной начинки. Аккуратно защипните края, придавая овальную форму «лодочки», слегка приплюснув ее. Обжарьте «лодочки» на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.