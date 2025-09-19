«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 23:00

Торт из сгущенки на сковороде: всего 5 ингредиентов — готовится быстро с минимумом усилий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот торт из сгущенки на сковороде — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сладкого, но нет времени возиться с духовкой. Он готовится быстро с минимумом усилий, а результат поражает нежностью и насыщенным вкусом. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Рецепт: для коржей смешайте банку сгущенки с 2 яйцами, 2 ст. л. какао и постепенно добавляйте 150–200 г муки, чтобы получилось тесто как на оладьи. Жарьте тонкие коржи на хорошо разогретой сковороде без масла по 1-2 минуты с каждой стороны — они не должны подгореть. Для крема взбейте банку сгущенки с 200 г размягченного сливочного масла до воздушной консистенции. Промажьте остывшие коржи, соберите торт и дайте ему настояться в холодильнике хотя бы 2 часа.

Вкус получается божественным: шоколадные коржи тают во рту, а крем из сгущенки дарит нежную молочно-масляную сладость. Этот торт отлично держит форму, не приедается и станет звездой любого чаепития.

Дарья Иванова
Д. Иванова
