Богат белком, заряжает энергией: творожный рулет в лаваше для завтраков

Нежнейший творожный рулет в лаваше идеален для завтраков. Он богат белком и кальцием, заряжает энергией и быстро готовится.

Вкус этого рулета — это гармония хрустящего лаваша снаружи и нежной творожной начинки внутри, где сливочные нотки творога сочетаются со сладостью меда или варенья, а легкая кислинка свежих ягод или фруктов добавляет свежести.

Для приготовления разомните вилкой 200 г творога, добавьте 2 ст. л. сметаны или йогурта, 1 ст. л. меда или фруктового джема, горсть изюма или свежих ягод. Тщательно перемешайте до однородности. Возьмите лист лаваша, равномерно распределите начинку, оставив с одного края 2–3 см. Сверните рулетом, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 15–20 минут, чтобы он пропитался и лучше держал форму.

Перед подачей можно слегка подрумянить рулет на сухой сковороде без масла 1–2 минуты до хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить творожные палочки из духовки: простой завтрак за 15 минут.