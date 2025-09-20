«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 10:30

Хрустим и худеем: как капуста бережет вашу фигуру?

Хрустим и худеем: как капуста бережет вашу фигуру? Хрустим и худеем: как капуста бережет вашу фигуру? Фото: Shutterstock/FOTODOM

С приходом осени наш организм интуитивно тянется к сезонным продуктам. Осенние овощи для похудения — не просто тренд, а реальная поддержка для фигуры. А среди них лидер без сомнений — капуста. Это не просто овощ, а настоящий секрет стройности, проверенный временем и диетологами.

Как капуста сохраняет вашу стройность?

Этот скромный овощ — настоящий кладезь пользы. Он низкокалорийный, богат клетчаткой, которая дарит чувство сытости надолго и улучшает пищеварение. В капусте много витаминов C и K, которые укрепляют иммунитет, а также масса антиоксидантов и иных элементов, поддерживающих обмен веществ в нашем организме. Регулярное употребление «семи одежек без застежек» помогает контролировать вес и бережёт фигуру, не требуя жёстких ограничений.

Простые блюда из капусты

В капусте мало калорий, что делает блюда с ней полезными для тех, кто бережет фигуру летом, чтобы щеголять тонкой талией зимой.

  1. Салат «Хруст»

Тонко нашинкуйте белокочанную капусту, добавьте натертую морковь и зелень. Заправьте лимонным соком с чайной ложкой оливкового масла.

Осенние овощи для похудения: капуста — секрет стройности Осенние овощи для похудения: капуста — секрет стройности Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

  1. Тушеная капуста с яблоком

Потушите лук, добавьте капусту, немного воды и тушите под крышкой 15 минут. В конце добавьте нарезанное дольками яблоко и потушите еще 5 минут.

  1. Легкий капустный суп

В кипящую воду положите капусту, морковь, лук, зелень. Готовьте 30 минут.

Осенние овощи для похудения — это про комфорт и заботу о себе. Выбирайте капусту и чувствуйте, как она помогает сохранить стройность легко и натурально.

Ранее мы делились с вами хитростью по заготовке солянки на зиму. Приятного аппетита!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
