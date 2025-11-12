Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:43

Не торт и не конфеты: названы 3 полезных десерта для пожилых на каждый день

Эти десерты можно есть пожилым людям хоть каждый день Эти десерты можно есть пожилым людям хоть каждый день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С возрастом потребности организма меняются. Метаболизм замедляется, и многие привычные блюда перестают быть безопасными для здоровья. Однако это вовсе не значит, что пожилым людям нужно отказываться от сладкого. Диетологи уверены: есть десерты, которые не только не вредят, но и приносят пользу организму людей в возрасте. Главное — правильно подобрать рецепты. Ниже — три вкусных и полезных варианта, которые можно смело включать в рацион каждый день.

Запеченные яблоки с творогом и орехами

Этот десерт не только вкусен, но и богат кальцием, клетчаткой и витаминами. Яблоки стимулируют пищеварение, а творог поддерживает здоровье костей — это особенно важно для пожилых людей, склонных к остеопорозу.

Ингредиенты:

  • яблоки — 2 шт.;
  • нежирный творог — 100 г;
  • мед — чайная ложка;
  • грецкие орехи — столовая ложка;
  • корица — на вкус.

Приготовление:
  1. Вырежьте сердцевину яблок, оставив стенки толщиной около 1 см.
  2. Смешайте творог с медом, орехами и корицей.
  3. Наполните яблоки начинкой и запекайте при 180 °C около 20 минут.

Такой десерт легко усваивается, не содержит лишнего сахара и подходит даже для людей с повышенным сахаром в крови.

Запеченные яблоки с творогом и орехами богаты клетчаткой, кальцием и витаминами Запеченные яблоки с творогом и орехами богаты клетчаткой, кальцием и витаминами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овсяное печенье с бананом и сухофруктами

Полезная альтернатива магазинным сладостям. Овсянка насыщает организм медленными углеводами, а бананы и сухофрукты добавляют сладость без рафинированного сахара.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 1 стакан;
  • спелый банан — 1 шт.;
  • курага или чернослив — 2–3 шт.;
  • немного растительного масла — по желанию.

Приготовление:

  1. Разомните банан вилкой.
  2. Измельчите сухофрукты.
  3. Смешайте все ингредиенты в миске до однородности.
  4. Сформируйте небольшие печенья и выложите на противень.
  5. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут.

Такое печенье можно есть даже на завтрак — оно заряжает энергией и надолго дарит чувство сытости. Ну и конечно, подойдет в качестве полезного перекуса или десерта к чаю.

Овсяное печенье с бананом и сухофруктами подарит энергию на весь день Овсяное печенье с бананом и сухофруктами подарит энергию на весь день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный мусс с йогуртом и медом

Тыква богата бета-каротином и пищевыми волокнами. В сочетании с натуральным йогуртом получается нежный и полезный десерт, который укрепляет иммунитет и поддерживает зрение. Что уж говорить о вкусовых свойствах этого овоща!

Ингредиенты:

  • тыква (мякоть) — 200 г;
  • натуральный (греческий) йогурт — 100 г;
  • мед — чайная ложка;
  • ванилин — на вкус.

Приготовление:

  1. Отварите или запеките тыкву до мягкости.
  2. Остудите и пюрируйте блендером.
  3. Смешайте с йогуртом, медом и щепоткой ванили.
  4. Охладите в холодильнике перед подачей.

Тыквенный мусс с йогуртом и медом богат пищевыми волокнами Тыквенный мусс с йогуртом и медом богат пищевыми волокнами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот мусс легко усваивается и не вызывает тяжести в желудке, поэтому идеально подойдет для вечерних чаепитий или в качестве вкусного дополнения к просмотру телевизора.

В общем, сладкое в пожилом возрасте — это не запрет, а вопрос осознанного выбора. Полезные десерты на основе натуральных ингредиентов поддерживают здоровье, улучшают настроение и не нарушают баланс питания. Главное — избегать избытка сахара и выбирать продукты с максимальной пользой. Попробуйте включить эти простые рецепты в повседневный рацион, и вы почувствуете, как вкусно может быть здоровье.

Ранее мы рассказали всю правду о спарже по-корейски.

