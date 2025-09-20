«Интервидение-2025»
Яблоки в новой роли: манник, который получается воздушным и сытным, затмевая даже привычную шарлотку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда речь заходит о выпечке с яблоками, первым делом многие вспоминают шарлотку. Но есть альтернатива, которая легко превзойдет её по вкусу и текстуре. Яблочный манник — это нежный, воздушный и в то же время сытный пирог, где манка делает структуру особенно пышной и насыщенной.

Ингредиенты

  • яблоки — 3 шт.
  • мука — 1 стакан
  • сахар — ½ стакана
  • манка — 5 ст. л.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • корица — 1 ч. л.
  • яйца куриные — 4 шт.
  • молоко — 150 мл

Пошаговое приготовление:

  1. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
  2. В миске смешайте сахар, яйца, молоко и корицу, тщательно взбейте. Добавьте муку, разрыхлитель и манку.
  3. Дайте тесту настояться 10 минут, чтобы манка разбухла.
  4. Смажьте форму растительным маслом, вылейте тесто и сверху выложите яблоки.
  5. Выпекайте при 180 °C около 35 минут.
  6. Остудите пирог, извлеките из формы и присыпьте сахарной пудрой.

Такой яблочный манник станет достойной заменой привычной шарлотке, а его вкус приятно удивит и домашних, и гостей.

