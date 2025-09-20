Яблоки в новой роли: манник, который получается воздушным и сытным, затмевая даже привычную шарлотку

Яблоки в новой роли: манник, который получается воздушным и сытным, затмевая даже привычную шарлотку

Когда речь заходит о выпечке с яблоками, первым делом многие вспоминают шарлотку. Но есть альтернатива, которая легко превзойдет её по вкусу и текстуре. Яблочный манник — это нежный, воздушный и в то же время сытный пирог, где манка делает структуру особенно пышной и насыщенной.

Ингредиенты

яблоки — 3 шт.

мука — 1 стакан

сахар — ½ стакана

манка — 5 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

корица — 1 ч. л.

яйца куриные — 4 шт.

молоко — 150 мл

Пошаговое приготовление:

Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. В миске смешайте сахар, яйца, молоко и корицу, тщательно взбейте. Добавьте муку, разрыхлитель и манку. Дайте тесту настояться 10 минут, чтобы манка разбухла. Смажьте форму растительным маслом, вылейте тесто и сверху выложите яблоки. Выпекайте при 180 °C около 35 минут. Остудите пирог, извлеките из формы и присыпьте сахарной пудрой.

Такой яблочный манник станет достойной заменой привычной шарлотке, а его вкус приятно удивит и домашних, и гостей.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.