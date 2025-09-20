Яблоки в новой роли: манник, который получается воздушным и сытным, затмевая даже привычную шарлотку

Когда речь заходит о выпечке с яблоками, первым делом многие вспоминают шарлотку. Но есть альтернатива, которая легко превзойдет её по вкусу и текстуре. Яблочный манник — это нежный, воздушный и в то же время сытный пирог, где манка делает структуру особенно пышной и насыщенной.
Ингредиенты
- яблоки — 3 шт.
- мука — 1 стакан
- сахар — ½ стакана
- манка — 5 ст. л.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- корица — 1 ч. л.
- яйца куриные — 4 шт.
- молоко — 150 мл
Пошаговое приготовление:
- Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
- В миске смешайте сахар, яйца, молоко и корицу, тщательно взбейте. Добавьте муку, разрыхлитель и манку.
- Дайте тесту настояться 10 минут, чтобы манка разбухла.
- Смажьте форму растительным маслом, вылейте тесто и сверху выложите яблоки.
- Выпекайте при 180 °C около 35 минут.
- Остудите пирог, извлеките из формы и присыпьте сахарной пудрой.
Такой яблочный манник станет достойной заменой привычной шарлотке, а его вкус приятно удивит и домашних, и гостей.
Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.