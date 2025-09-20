«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 11:00

Обалденный конфитюр из слив с ромовым изюмом! Насыщенный рубиновый цвет и пикантный вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конфитюр из слив с ромовым изюмом — это изысканное лакомство, которое превратит ваш завтрак в праздник! Густой, бархатистый, с глубоким вкусом спелых слив и пикантными нотками рома, этот конфитюр станет королем тостов, сырников и мороженого. Его насыщенный рубиновый цвет и нежная текстура напоминают о лете даже в самый холодный день. Готовится просто, а результат впечатляет даже гурманов.

Вам понадобится: 1 кг слив, 500 г сахара, 100 г изюма, 50 мл рома, сок половины лимона. Изюм залейте ромом на 30 минут. Сливы вымойте, удалите косточки, нарежьте дольками. Смешайте сливы с сахаром, оставьте на 2 часа. Добавьте изюм с ромом и лимонный сок. Варите на медленном огне 40 минут, помешивая и снимая пену. Готовность проверьте каплей на блюдце — она не должна растекаться. Разлейте по стерильным банкам, закатайте. Переверните до остывания.

