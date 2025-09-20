«Интервидение-2025»
«Сложная комбинация»: Билан о победе SHAMAN на «Интервидении»

Билан назвал непростой задачей победу SHAMAN на «Интервидении»

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Представляющему Россию певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) будет непросто соперничать с другими участниками музыкального конкурса «Интервидение-2025», заявил исполнитель Дима Билан. Иностранные артисты имеют мощную музыкальную подготовку, передает его слова корреспондент NEWS.ru.

Я убежден, что это сложная комбинация, когда приходится в своей же стране участвовать в конкурсе. Казалось бы, это упрощает задачу, но на самом деле ее усложняет, если смотреть вглубь. Поэтому задача будет непростая, но я уверен, что подготовился он здорово, — отметил Билан в ответ на вопрос о шансах SHAMAN на конкурсе.

Ранее композитор Игорь Матвиенко не исключил, что по результатам музыкального конкурса SHAMAN может войти в пятерку лидеров. Он отметил, что каждый член жюри примет решение самостоятельно и без давления

SHAMAN при этом заявлял, что его основным соперником на международном музыкальном конкурсе является он сам. По словам артиста, перед выходом на сцену он испытывает волнение, с которым приходится справляться.

