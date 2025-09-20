Россия заняла первое место в необычном рейтинге

«Интервидение-2025»
Россия заняла первое место в мире по доле женщин среди населения, сообщает аналитическая компания Civixplorer в соцсети X. Согласно исследованию, в стране насчитывается 63% россиянок, в то время как мужчин лишь 37%. Анализ, основанный на данных за 2024 год, охватывал только крупнейшие страны мира.

Судя по рейтингу, преобладание женского населения наблюдается во многих развитых странах: Соединенные Штаты (52,7%), Бразилия (53,3%), Бангладеш (53,8%), Мексика (54,4%), Япония (55,5%), Германия (52,3%) и Таиланд (55%). При этом в рейтинге присутствуют страны, где преобладает мужское население. Такими государствами оказались Китай, Индия, Пакистан, Нигерия, Египет и Иран.

Ранее сообщалось, что доля российских авторов в продажах самых востребованных книг выросла почти до половины, а именно до 46%. Художественная литература по итогам полугодия укрепила лидерство и превысила половину продаж: ее доля достигла 52%. Доля нон-фикшен, наоборот, снизилась до 38%. Еще 10% составил сегмент детской литературы.

